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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски — претендент на звание игрока месяца в Ла Лиге

27 Сентября 2023 • 19:52 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.37 X 5.40 2 8.50
29.09 22:00

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был номинирован на звание лучшего футболиста месяца в Ла Лиге. Об этом вещает Barca Times.

В сентябре 35-летний форвард провел четыре матча в рамках чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и записал на свой счет две результативные передачи.

На текущий момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, сумев набрать 17 очков в семи играх.

В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса дома сыграют с «Севильей». Матч состоится в пятницу, 29 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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