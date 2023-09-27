Левандовски — претендент на звание игрока месяца в Ла Лиге

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был номинирован на звание лучшего футболиста месяца в Ла Лиге. Об этом вещает Barca Times.

В сентябре 35-летний форвард провел четыре матча в рамках чемпионата Испании, в которых забил четыре гола и записал на свой счет две результативные передачи.

На текущий момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, сумев набрать 17 очков в семи играх.

В следующем туре подопечные Хави Эрнандеса дома сыграют с «Севильей». Матч состоится в пятницу, 29 сентября. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.