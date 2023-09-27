Тренер «Мальорки» — о падении Ямаля: «Это пенальти»

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре высказался об отменённом пенальти в ворота его команды в матче с «Барселоной».

Напомним, во втором тайме защитник «Мальорки» сбил в своей штрафной площади Ламина Ямаля, арбитр указал на точку, но после просмотра видеоповтора отметил пенальти. Встреча седьмого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 2:2.

«После матча я посмотрел повтор и для меня это пенальти. Но такого от меня вы больше не услышите», — передает слова тренера Barca Times.

На данный момент «Мальорка» занимает 15-е место в Ла Лиге, набрав шесть очков. «Барселона» лидирует в чемпионате, но может упустить первую строчку после матчей конкурентов.