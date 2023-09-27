​Депай не сыграет с «Осасуной»

В четверг вечером «Атлетико» проведёт гостевой матч седьмого тура чемпионата Испании против «Осасуны». Нападающий мадридской команды Мемфис Депай не появится на футбольном поле. Как сообщает издание AS, на тренировке нидерландец столкнулся с мышечной проблемой.

В сезоне 2023/2024 Депай провёл за «Атлетико» четыре матча, в которых записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом «матрасники» провели на игру меньше – ранее их матч против «Севильи» переносился из-за плохой погоды.