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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Депай не сыграет с «Осасуной»

27 Сентября 2023 • 18:33 Комментировать
Осасуна
...
Атлетико М
1 3.60 X 3.45 2 2.13
28.09 22:30

В четверг вечером «Атлетико» проведёт гостевой матч седьмого тура чемпионата Испании против «Осасуны». Нападающий мадридской команды Мемфис Депай не появится на футбольном поле. Как сообщает издание AS, на тренировке нидерландец столкнулся с мышечной проблемой.

В сезоне 2023/2024 Депай провёл за «Атлетико» четыре матча, в которых записал на свой счёт два гола.

На текущий момент «Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом «матрасники» провели на игру меньше – ранее их матч против «Севильи» переносился из-за плохой погоды.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай
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ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
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