«Реал» огласил стартовый состав на матч против «Лас-Пальмаса» - Беллингем и Винисиус остались на замене

Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч седьмого тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Винисиус и Джуд Беллингем начнут встречу на скамейке запасных.
Стартовый состав «Реала»: Кепа, Начо, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Диас, Родриго, Хоселу.
Запасные: Лунин, Гонсалес, Карвахаль, Васкес, Гарсия, Кроос, Модрич, Себальос, Беллингем, Винисиус
Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.
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