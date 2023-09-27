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«Реал» огласил стартовый состав на матч против «Лас-Пальмаса» - Беллингем и Винисиус остались на замене

27 Сентября 2023 • 18:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Лас-Пальмас
1 1.22 X 7.00 2 14.00
Через 1 ч. 12 мин.

Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч седьмого тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Винисиус и Джуд Беллингем начнут встречу на скамейке запасных.

Стартовый состав «Реала»: Кепа, Начо, Алаба, Рюдигер, Менди, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Диас, Родриго, Хоселу.

Запасные: Лунин, Гонсалес, Карвахаль, Васкес, Гарсия, Кроос, Модрич, Себальос, Беллингем, Винисиус

Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдет на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лас-Пальмас
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