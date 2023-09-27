​«Реал» и «Барселона» будут бороться за игрока «ПСЖ»

За защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе следующим летом может разгореться серьёзная борьба на трансферном рынке. Футболист находится на радаре «Реала», о чём ранее уже сообщалось. Если верить информации, мадридцы уже контактируют с агентом 28-летнего футболиста.

В то же время TodoFichaes сообщает о том, что Кимпембе интересен и «Барселоне». По данным источника, видеть этого игрока в своей команде хотел бы рулевой «сине-гранатовых» Хави. Каталонский клуб ещё не выходил на Кимпембе, но может сделать это в ближайшие месяцы.

Стоит сказать, что действующий контракт Преснела Кимпембе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024. То есть подписать игрока летом можно будет бесплатно.