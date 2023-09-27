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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Канселу может пропустить матч с «Севильей»

27 Сентября 2023 • 15:22 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.35 X 5.40 2 8.50
29.09 22:00

Защитник Жоау Канселу может получить отдых в ближайшей игре чемпионата Испании против «Севильи». Об этом на своих страницах рассказывает испанский Sport.

Отмечается, что Канселу в четырёх последних матчах провёл на поле почти максимальное количество минут (346 из 360), поэтому Хави может дать португальцу передохнуть. Тем более что впереди у каталонской команды важный матч против «Порту» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч между «Барселоной» и «Севильей» пройдёт уже в пятницу, 29 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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