​В «Реал Сосьедаде» рассказали, когда может сыграть Захарян

Арсен Захарян из-за болезни не играл на выходных. Пропустит россиянин и матч Ла Лиги против «Валенсии», который состоится в среду вечером. Комментарий по поводу состояния 20-летнего футболиста дали в пресс-службе испанского клуба.

«Команда находится в Валенсии, он работает на тренировочной базе. Он должен быть готов к субботе», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

Напомним, что в летнее трансферное окно Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Россиянин уже успел сыграть в трёх матчах чемпионата Испании, суммарно проведя на поле 35 минут.

Добавим, что в субботу, 30 сентября, «Реал Сосьедад» будет принимать «Атлетик» из Бильбао.