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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роке проведёт свой следующий матч уже в футболке «Барселоны»

27 Сентября 2023 • 14:32 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.35 X 5.40 2 8.50
29.09 22:00

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке вряд ли в обозримом будущем сыграет за бразильскую команду. Недавно форвард получил травму, из-за которой пропустит около трёх месяцев.

По информации от издания Sport, свой следующий матч Роке проведёт уже в футболке «Барселоны». Каталонский клуб сообщил футболисту, что у него не будет никаких проблем с его регистрацией в январе.

Роке оформил свой переход в «Барселону» минувшим летом. Ожидалось, что он присоединится к команде в июне 2024 года, но руководству «сине-гранатовых» удалось передвинуть приход бразильца на более ранний срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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