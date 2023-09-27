Роке проведёт свой следующий матч уже в футболке «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Паранаэнсе Витор Роке вряд ли в обозримом будущем сыграет за бразильскую команду. Недавно форвард получил травму, из-за которой пропустит около трёх месяцев.

По информации от издания Sport, свой следующий матч Роке проведёт уже в футболке «Барселоны». Каталонский клуб сообщил футболисту, что у него не будет никаких проблем с его регистрацией в январе.

Роке оформил свой переход в «Барселону» минувшим летом. Ожидалось, что он присоединится к команде в июне 2024 года, но руководству «сине-гранатовых» удалось передвинуть приход бразильца на более ранний срок.