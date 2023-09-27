Симеоне: «Мората очень важный игрок для сборной Испании»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил важность нападающего Альваро Мораты для сборной Испании. Напомним, форвард является одним из лучших бомбардиров Ла Лиги с пятью голами на счету.

«Мората очень важный игрок для сборной Испании. Он также является очень важным футболистом для нашей атаки. Мы не сомневаемся в том, что его эффективность растёт. Не существует возраста, в котором нельзя продолжать совершенствоваться», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, Мората недавно оформил дубль в ворота мадридского «Реала» в дерби на «Ванда Метрополитано».