Алонсо – фаворит на пост тренера «Реала»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо является приоритетным кандидатом на пост наставника мадридского «Реала» после ухода Карло Анчелотти, у которого в конце сезона истекает контракт.

По информации от Cadena SER, работа Алонсо во главе леверкузенского «Байера» за последний год впечатлила руководство «Реала». Сейчас испанец является фаворитом на должность тренера команды, за которую ранее выступал в качестве футболиста.

Отметим, что ещё одним кандидатом на пост тренера «Реала» считается Роберто де Дзерби из «Брайтона». Нынешний наставник «королевского клуба» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии в конце сезона.