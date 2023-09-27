Дом Рамоса ограбили, когда там были его дети

Дом известного футболиста Серхио Рамоса был ограблен. Инцидент произошёл 20 сентября, когда «Севилья» проводила домашний матч Лиги чемпионов против «Ланса» (ничья 1:1). Супруга Серхио Рамоса – Пилар Рубио – отсутствовала по работе. При этом дома в момент ограбления находились четверо детей и няни. Они не пострадали.

Как сообщает ABC, грабители унесли с собой дорогие часы, украшения, дизайнерскую одежду и деньги. Полиция уже начала расследование.

Напомним, что несколько недель назад Серхио Рамос вернулся в родную «Севилью» спустя 16 лет. Андалузский клуб подписал защитника в статусе свободного агента.