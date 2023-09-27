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Деку: «Много говорят о цене Фелиша и мало об игре»

27 Сентября 2023 • 11:52 Комментировать

Футбольный функционер Деку, который недавно занял пост спортивного директора каталонской «Барселоны», высказал мнение о нападающем команды Жоау Фелише.

«Я давно знаю Жоау, еще с того времени, как он выступал в Португалии. Фелиш всегда был особенным футболистом, обладал уникальными качествами. Рад, что сейчас он в «Барселоне». Много говорят о его стоимости, но очень мало об игре. Для нас важно, что он счастлив в команде. Фелиш приносит пользу как на поле, так и в раздевалке», - передает слова Деку газета Marca.

«Барселона» арендовала Фелиша у «Атлетико» до конца сезона. Португалец провел семь матчей за «сине-гранатовых», отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Жоау Фелиш
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