Колыванов: «Захарян может заявить о себе и перейти в более топовый клуб»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о перспективах полузащитника Арсена Захаряна, перешедшего в летнее трансферное окно в испанский «Реал Сосьедад».

«Испанский чемпионат не такой, как в Англии или Италии. Он более мягкий и техничный. Арсен попал в хорошую команду. Возможно, через пару лет заявит о себе и перейдёт в более топовый клуб», - приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» минувшим летом, подписав долгосрочный трудовой договор на шесть лет. Денежная компенсация за трансфер 20-летнего полузащитника составила 13 миллионов евро.