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«Валенсия» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

27 Сентября 2023 • 22:00 Комментировать (1)
Реал Мадрид
2:0
Лас-Пальмас
окончен

В рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» играет против «Реал Сосьедада».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры  
Реал Мадрид2:0Лас-Пальмас
(1:0) Диас Браим45' 
(2:0) Хоселу Санмартин54' 
Аррисабалага КепаНачо ФернандесРюдигер АнтониоАлаба Давид 41' (Васкес Лукас ( 41') Менди Ферлан 77' (Гарсия Франсиско III ( 77') Тчуамени ОрельенВальверде ФедерикоКамавинга Эдуардо 77' (Кроос Тони ( 77') Диас Браим 57' (Себальос Дани ( 57') Хоселу Санмартин 57' (Винисиус Жуниор ( 57') Родриго
Запасные: Карвахаль ДаниэльГонсалес ФранМодрич ЛукаБеллингем ДжудЛунин Андрей
Вальес АльвароАраухо ХулианКоко Сауль  79'Курбело ЭрикСинкгравен Дэйли 46' (Родригес Кирьян ( 46') Муньос Хави 77' (Луаодис Энзо ( 77') Мфулу Оменуке 46' (Кардона Серхи ( 46') Виера Хонатан 77' (Перроне Максимо ( 77') Мунир Эль-ХаддадиКаба Сори 57' (Парк Марвин ( 57') Эррера Кристиан
Запасные: Кардона МаркСуарес АлехандроЛемос АльвароПехиньо ФрансискоАарон ЭскандельХерцог ХуанмаГоррин Алехандро
27 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Реал Сосьедад
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
27 Сентября 2023 в 22:19
А причем тут «Валенсия» - «Реал Сосьедад», здесь же речь идет о Реал Мадриде?!
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2
2
1.83 3.45 5.20
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Вильярреал Вильярреал
Жирона Жирона
1
2
1.61 4.50 5.40
Видео
Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
2
0
1.32 6.40 8.60
Видео
27.09.23 в 22:30
Кадис Кадис
Райо Вальекано Райо Вальекано
2.60 3.15 3.05
Видео
27.09.23 в 22:30
Валенсия Валенсия
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.50 3.25 3.10
Видео
28.09.23 в 20:00
Сельта Сельта
Алавес Алавес
2.07 3.30 4.10
Видео
28.09.23 в 20:00
Гранада Гранада
Бетис Бетис
3.30 3.35 2.34
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28.09.23 в 22:30
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