«Валенсия» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Диас Браим45'
|(2:0) Хоселу Санмартин54'
Аррисабалага Кепа•Начо Фернандес•Рюдигер Антонио•Алаба Давид41' (Васкес Лукас (41') •Менди Ферлан77' (Гарсия Франсиско III (77') •Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Камавинга Эдуардо77' (Кроос Тони (77') •Диас Браим57' (Себальос Дани (57') •Хоселу Санмартин57' (Винисиус Жуниор (57') •Родриго
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Коко Сауль• 79'Курбело Эрик•Синкгравен Дэйли46' (Родригес Кирьян (46') •Муньос Хави77' (Луаодис Энзо (77') •Мфулу Оменуке46' (Кардона Серхи (46') •Виера Хонатан77' (Перроне Максимо (77') •Мунир Эль-Хаддади•Каба Сори57' (Парк Марвин (57') •Эррера Кристиан
27 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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