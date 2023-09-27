«Реал» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу «Реал» играет против «Лас-Пальмаса».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Мадрид - Лас-Пальмас
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Протокол игры
Аррисабалага Кепа•Начо Фернандес•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Менди Ферлан•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Камавинга Эдуардо•Диас Браим•Хоселу Санмартин•Родриго
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Курбело Эрик•Коко Сауль•Синкгравен Дэйли•Муньос Хави•Мфулу Оменуке•Виера Хонатан•Мунир Эль-Хаддади•Каба Сори•Эррера Кристиан
27 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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