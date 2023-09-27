Петрович: «У Захаряна точно есть все качества, чтобы проявить себя»

Известный черногорский тренер Желько Петрович оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

По мнению специалиста, со временем Захарян освоится в Испании и получит свой шанс, так как все необходимые качества для выступления за «Реал Сосьедад» у него есть.

«Всем дают шанс, если ты его заслуживаешь. Ему нужно просто немного больше времени. У Захаряна точно есть все качества, чтобы проявить себя, в противном случае его просто никто не взял бы в «Сосьедад», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо». В составе испанского клуба полузащитник успел провести три матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.