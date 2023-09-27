Хави оценил игру Фермина Лопеса, забившего первый гол за «Барселону»

Полузащитник Фермин Лопес принёс «Барселоне» ничью в матче с «Мальоркой» (2:2).

20-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте поединка Ла Лиги, а уже на 75-й установил на табло итоговый результат.

«Мне нравится, как играет Фермин. Это целеустремлённый и динамичный футболист, который может принести нам много пользы. Сегодня он очень помог команде своим голом», – приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Для Фермина Лопеса сегодняшнее появление на поле стало лишь третьим в составе первой команды «Барселоны». Ранее он не отмечался результативными действиями за основу «сине-гранатовых».