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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави оценил игру Фермина Лопеса, забившего первый гол за «Барселону»

27 Сентября 2023 • 01:42 Комментировать
Мальорка
2:2
Барселона
окончен

Полузащитник Фермин Лопес принёс «Барселоне» ничью в матче с «Мальоркой» (2:2).

20-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте поединка Ла Лиги, а уже на 75-й установил на табло итоговый результат.

«Мне нравится, как играет Фермин. Это целеустремлённый и динамичный футболист, который может принести нам много пользы. Сегодня он очень помог команде своим голом», – приводит Mundo Deportivo слова Хави.

Для Фермина Лопеса сегодняшнее появление на поле стало лишь третьим в составе первой команды «Барселоны». Ранее он не отмечался результативными действиями за основу «сине-гранатовых».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Фермин Лопес
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