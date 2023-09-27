Хави: «Ямаль очень молод, нам нужно быть осторожными с ним»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мыслями об игре вингера Ламина Ямаля.

16-летний футболист вышел на замену на 64-й минуте матча Ла Лиги против «Мальорки», когда на табло горел счёт 2:1 в пользу соперников. Встреча завершилась ничьей – 2:2.

«Ламин показал очень хорошую игру в сегодняшнем матче. Ему отлично удалось понять роль Рафиньи.

Ямаль очень молод. Да, он уже не ребёнок, но мы должны быть осторожными с ним. Нужно следовать шаг за шагом», – заявил в послематчевом интервью Хави, цитируемый испанскими СМИ.

В активе Ламина Ямаля две голевые передачи в восьми матчах за «Барселону» в текущем сезоне.