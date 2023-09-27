Хави – о ничьей с «Мальоркой»: «Слишком много ошибок, мы были обязаны выигрывать»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес остался недоволен игрой своей команды в поединке с «Мальоркой», который прошёл в рамках седьмого тура Ла Лиги (2:2).

«Сине-гранатовые» смогли дважды отыграться, однако забить победный гол и продолжить выигрышную серию так и не удалось.

«Мы потеряли два очка. Было понятно, что соперник не позволит нам создать много шансов, и мы были слишком расточительны. Остаётся лишь критиковать самих себя – мы обязаны выигрывать подобные матчи.

Мы слишком много ошибались. Второй гол «Мальорки» – детская ошибка нашей команды. Мы по-прежнему лидируем в таблице, но теперь должны оглядываться на «Реал» и «Жирону», – цитирует Barca Universal Хави.