Ромеу: «Барселона» должна играть лучше против оборонительных команд»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу назвал одну из главных проблем команды.

Коллектив Хави Эрнандеса допустил осечку в матче седьмого тура Ла Лиги, не сумев обыграть «Мальорку» (2:2). По ходу встречи каталонцам дважды пришлось отыгрываться.

«Сегодняшний поединок с самого начала складывался тяжело. Мы были плохи при подборах. Нам нужно прибавлять с точки зрения игры против оборонительных команд. Всегда непросто, когда соперник действует настолько компактно, и нам необходимо решать данную проблему», – сказал в послематчевом интервью опорных хавбек.

В активе «Барселоны» 17 набранных очков после семи туров. «Жирона» и мадридский «Реал» набрали 16 и 15 очков соответственно, сыграв на матч меньше.