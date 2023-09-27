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Чемпионат Испании. Ла Лига

Привоз от тер Штегена и камбэк уже только на ничью: «Барселона» опять устроила себе проблемы и не победила «Мальорку»

27 Сентября 2023 • 00:32 Комментировать (3)
Мальорка
2:2
Барселона
окончен
В седьмом туре чемпионата Испании «Барселоне» довелось ехать в гости к «Мальорке».
Протокол игры  
Мальорка2:2Барселона
(1:0) Мурики Ведат8'  
  41'Рафинья Диас (1:1)
(2:1) Пратс Абдон45'  
  75'Лопес Фермин (2:2)
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич Матия  61'Копете ХосеГонсалес Джованни 85' (Ману Морланес ( 85') Маффео Пабло 35' (Коста Хауме ( 35') Санчес Антонио 62' (Ларин Кайл ( 62') Саму КоштаРодригес Даниэль I  48' 85' (Ван дер Хейден Сибе ( 85') Пратс Абдон 62' (Дардер Серхи ( 62') Мурики Ведат
Запасные: Кинтанилья РубенДавид ЛопесГрейф ДоминикМаскарель ОмарЛьябрес ХавьерДьедью АматКуэльяр Иван
Тер Штеген Марк-АндреКанселу ЖоауАраухо РональдИньиго Мартинес 78' (Кунде Жюль ( 78') Бальде АлехандроГюндоган ИлкайРомеу Ориоль  36' 64' (Лопес Фермин ( 64') ГавиРафинья ДиасТоррес Ферран 58' (Левандовски Роберт ( 58') Фелиш Жоау 64' (Ямаль Ламин ( 64')
Запасные: Пенья ИньякиАстралага АндерАлонсо МаркосКристенсен АндреасРоберто Серхи
26 сентября.

По итогам шестого тура «Барселона» наконец стала лидером таблицы Ла Лиги. Правда, не единоличным, а вкупе с сенсационной «Жироной». По шестнадцать очков имели обе эти команды. На минувших выходных им позволил обогнать себя мадридский «Реал», потерпевший поражение в столичном дерби от «Атлетико». «Барселона» в том туре тоже была близка к проигрышу, однако выдала сумасшедший камбэк в концовке, превратив счёт 0:2 против «Сельты» в 3:2.

«Мальорка» же каких-либо звёзд с неба не хватала. В первых шести турах чемпионата Испании она одержала всего лишь одну победу, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Как раз в предыдущем матче подопечные Хавьера Агирре встречались с открытием старта испанского сезона «Жироной» и потерпели поражение со счётом 3:5. Было интересно, случится ли много голов в матче «киноварных» с «сине-гранатовыми».

«Мальорка» взяла пример с «Сельты» и даже перещеголяла её по быстроте первого забитого мяча в ворота «Барселоны». Если в предыдущем туре каталонцы оказались в статусе догоняющих на девятнадцатой минуте, но теперь уже на восьмой. Причём гости сами привезли мяч в свои ворота – «усилиями» Марка-Андре тер Штегена.

Вратарь «сине-гранатовых» расслабился и отдал влево от себя к углу штрафной площади по факту пас Антонио Санчесу. Тот выполнил прострелил во вратарскую – мяч ему вернул Араухо. Тогда Санчес головой сделал скидку в ту зону, где находился Ведат Мурики. Косоварскому нападающему оставалось только вонзить сферу в ворота (1:0).

Оперативно восстановить статус-кво «Барселоне» не удалось. Активизация опасных моментов дальше произошла к сороковой минуте. Гави вошёл в штрафную и сделал передачу влево Торресу, но Ферран не переиграл Райковича. Впрочем, ответный гол визитёров был уже на подходе. Рафинья подобрал мяч после неудачной попытки Канселу навесить и обводящим ударом поразил левый угол (1:1).

Тут бы каталонцам добить своего соперника тёпленьким, однако два своих момента гости отправили в утиль. Рафинья, выбежав один на один, пробил выше, а Торрес после паса всё того же Рафиньи не справился с Райковичем. И островитяне ещё до перерыва наказали «сине-гранатовых» за расточительность. Райкович сделал вынос далеко от своих ворот, Мурики головой прокинул мяч вперёд между Мартинесом и Араухо, а Пратс реализовал выход один на один с тер Штегеном (2:1).

Во втором тайме «Барселона» предсказуемо вела позиционную атакующую игру, но далеко не всё у неё получалось. Фелиш с линии штрафной площади пробил в штангу – здесь не повезло. Хави освежил нападение, выпустив на замену в том числе Левандовски и Ямаля. Ламин сразу же «заработал» пенальти – в кавычках, потому что арбитр отменил одиннадцатиметровый после ВАР-просмотра. Выяснилось, что Копете не коснулся ноги Ямаля, упавшего в штрафной площади хозяев.

Ничего не оставалось каталонцам, кроме как забивать с игры, и они это сделали. Отличился ещё один футболист, появившийся на замену, – Фермин Лопес. Ямаль отдал пас на Рафинью, тот прострелил справа, Левандовски предусмотрительно пропустил мяч мимо себя, подняв ногу, а Лопес послал снаряд в левый угол (2:2). Дальше «Барселона» взяла паузу, и два шанса вновь выйти вперёд упустила «Мальорка». Удар Настасича заблокировали на угловой, а Ларин пробил по воротам недостаточно сильно, чтобы создать неразрешимые проблемы тер Штегену.

Сами «сине-гранатовые» в атаке больше не обостряли, а могли они и проиграть, если бы Ларин попал в правый угол на седьмой добавленной минуте. Команда Хави, который недавно продлил контракт с клубом, после двух подряд побед 5:0 над «Бетисом» и «Антверпеном» столкнулась с серьёзными проблемами в двух следующих встречах. Против «Сельты» каталонцы спаслись с 0:2 и даже победили 3:2. Против «Мальорки» они отыгрались с 0:1, с 1:2 и вышли в итоге на 2:2. «Барселона» пока опередила ближайшего преследователя по набранным очкам, но это может быть пиррово лидерство. «Жирона» завтра взберётся на чистое первое место, если обыграет «Вильярреал». Ну и мадридский «Реал» обгонит «Барселону», если одержит победу над «Лас-Пальмасом».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (3)
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Шарипов Тахир
27 Сентября 2023 в 00:40
Не может в каждом матче катить удача. Полузащиты в команде сегодня не было. Ореоль просто бревно, Гюндоган ходит пешком и не может сделать н одного полезного действия, Гави ещё хоть куда. Защита сегодня тоже сыграла плоховато. Особенно этот новичок Мартинес, по моему процент точных пасов у него близок к нулю. И не везло сегодня Феликсу. А Ферран как всегда просерает 100 процентные возможности! В общем игра очень слабенькая.
pol-black
27 Сентября 2023 в 00:39
сами себе проблемы устраивают. Мартинес не вписался пока в командную игру, ошибается с выбором позиции. в атаке тоже сыграли слабо, только молодёжь вытянула ничью. пенальти нужно было ставить, контакт был, хоть и Ямал заваливался раньше него.
Барса делает ответный подарок мадриду в лучших традициях, пропуская впервые более чем за 10 лет от довольно слабого (не сегодня) соперника. островитяне были хороши, в отличие от барсов. всё же выигранные с теннисным счётом матчи были пока что больше исключением, чем правилом.
Vova52
27 Сентября 2023 в 00:36
идиотская игра..... Барсе повезло....могло быть хуже....
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