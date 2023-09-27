Роналдо снова женился

Бразильский экс-нападающий Роналдо, известный по прозвищу «Феномен», снова решил связать себя узами Гименея - избранницей 47-летнего экс-футболиста стала 32-летняя Селина Лукс, модель и предпринимательница. Для Роналдо это уже третий брак.

Церемония бракосочетания прошла на испанском острове Ибица, ведь Испания - это страна, в которой Роналдо продолжает жить и трудиться, уже в качестве владельца «Вальядолида». В общей сложности на свадьбе «Зубастика» присутствовали около восьми десятков человек.

Но ожидается, что в конце недели будет организовано еще одно мероприятие, с участием бывших партнеров Роналдо по команде - Луиса Фигу, Роберто Карлоса и Дэвида Бекхэма.