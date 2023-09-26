Рафинья – лучший среди игроков Ла Лиги по голам из-за пределов штрафной в 2023 году

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас нередко поражает ворота с дальних дистанций.

26-летний бразилец отличился в матче седьмого тура Ла Лиги против «Мальорки», поразив ворота на 41-й минуте. Рафинья стал вторым игроком «сине-гранатовых» после Роберта Левандовски, забившим двузначное количество голов во всех турнирах с начала года. Кроме того, как отмечает Opta, в активе футболиста уже четыре гола после ударов из-за пределов штрафной площади в 2023 году – лучший показатель среди всех представителей Ла Лиги.

Сегодняшнее взятие ворот стало для Рафиньи вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.