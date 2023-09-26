«Барселона» пропустила 8 голов в 7 матчах Ла Лиги – в прошлом сезоне для этого потребовалось 25 игр

«Барселона» не столь надёжна в обороне, как в прошлом сезоне.

Коллектив Хави Эрнандеса пропустил уже восемь мячей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, включая два гола «Мальорки» в сегодняшнем матче. Как отмечает Opta, в прошлом сезоне соперники «сине-гранатовых» поразили ворота команды восемь раз лишь к 25 туру, в то время как в текущем – уже к седьмому.

Напомним, что «Барселона» пока не проиграла ни одного матча в рамках Ла Лиги – 2023/24. В предыдущих шести встречах каталонский гранд одержал пять побед и однажды сыграл вничью.

Текстовая трансляция поединка «Мальорка» – «Барселона» проходит на сайте LiveResult.ru.