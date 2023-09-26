​Агент «Барселоны»: «Когда мы вели переговоры с Марадоной, на столе лежал пистолет»

Хосеп Мария Мингуэлла, работавший агентом «Барселоны» в прошлом столетии, рассказал о том, как приглашал в команду 22-летнего Диего Армандо Марадону. По его словам, игрока он заприметил еще в 1977 году, но пригласить его в Европу удалось лишь через пять лет.

Особое впечатление на него произвели переговоры с президентом «Аргентинос Хуниорс» Доминго Тесоне:

- Надеюсь, вы не будете против, если я положу на стол свой пистолет. Его просто тяжело носить, - рассказал о том, что услышал в ходе той встречи Мингуэлла.

Марадона провел в «Барселоне» два года, после чего перебрался в Неаполь.