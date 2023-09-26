Хави объяснил решение оставить Левандовски на скамейке запасных

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами перед началом матча с «Мальоркой».

Встреча пройдёт в рамках седьмого тура Ла Лиги, а её начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Рулевой «сине-гранатовых» принял решение оставить в запасе ключевого форварда команды Роберта Левандовски. Атакующее трио сегодня составят Жоау Фелиш, Ферран Торрес и Рафинья.

«Решение по Левандовски? Он провёл на поле много времени. У нас достаточно глубокий состав, и некоторым игрокам имеет смысл отдохнуть», – цитирует Barca Universal Хави.

На сайте LiveResult.ru состоится текстовая онлайн-трансляция матча «Мальорки» против «Барселоны».