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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави объяснил решение оставить Левандовски на скамейке запасных

26 Сентября 2023 • 22:19 Комментировать
Мальорка
1:1
Барселона
1 7.70 X 4.60 2 1.45
1-й тайм

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с журналистами перед началом матча с «Мальоркой».

Встреча пройдёт в рамках седьмого тура Ла Лиги, а её начало запланировано на 22:30 по московскому времени. Рулевой «сине-гранатовых» принял решение оставить в запасе ключевого форварда команды Роберта Левандовски. Атакующее трио сегодня составят Жоау Фелиш, Ферран Торрес и Рафинья.

«Решение по Левандовски? Он провёл на поле много времени. У нас достаточно глубокий состав, и некоторым игрокам имеет смысл отдохнуть», – цитирует Barca Universal Хави.

На сайте LiveResult.ru состоится текстовая онлайн-трансляция матча «Мальорки» против «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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