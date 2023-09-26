​«Барселона» объявила состав на игру с «Мальоркой»

В Испании начался седьмой тур чемпионата, лидирующая в турнирной таблице «Барселона» сыграет с «Мальоркой» в гостях. Накануне игры наставник каталонского гранда Хави Эрнандес объявил состав своей команды на матч.

Ниже можно ознакомиться с ним. Интересно, что Роберт Левандовски, лучший нападающий команды, начнет игру на скамейке запасных. Зато в состав возвращается Рональд - не Куман, конечно же, а Араухо.

«Барселона»: тер Штеген, Канселу, Бальде, Араухо, Мартинес, Гави, Ферран Торрес, Рафинья, Фелиш, Ромеу, Гюндоган.

Следить за событиями игры между «Мальоркой» и «Барселоной» можно в формате прямой онлайн-трансляции.