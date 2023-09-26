«Барселона» одержала 11 побед над «Мальоркой» в предыдущих 11 матчах

«Барселона» попробует продлить удачную серию в противостоянии с «Мальоркой».

Новая встреча команд состоится сегодня в 22:30 по московскому времени. Как отмечает Opta, каталонский коллектив взял верх над «Мальоркой» во всех без исключения 11 предыдущих очных матчах, причём в восьми случаях «сине-гранатовым» удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Серия стартовала ещё в начале 2011 года, когда «Барселону» возглавлял Хосеп Гвардиола.

На сегодняшний день команда Хави Эрнандеса лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 16 набранными очками после шести туров.

Следить за ходом матча «Мальорка» – «Барселона» можно на сайте LiveResult.ru.