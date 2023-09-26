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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» смяла оборону «Альмерии», забив 5 мячей

26 Сентября 2023 • 21:57 Комментировать
Севилья
5:1
Альмерия
окончен

Седьмой тур Ла Лиги открывали аутсайдеры. «Севилья» и «Альмерия», набравшие всего шесть очков на двоих. Несмотря на почти соседство соперников в таблице, сегодня борьбы фактически не было. На седьмой и восьмой минутах хозяева забили по голу. Луак Баде пробил в перекладину, и Юссеф Эн-Несири добавил мяч в сетку. А Доди Лукебакио выдал красивый сольный проход с метким ударом. На 38-й минуте счет стал разгромным после эффектного удара Хесуса Сусо. В начале второго тайма Эрик Ламела забил четвертый гол, не без помощи рикошета. Хесус Навас вскоре привез пенальти, и Луис Суарес отыграл один мяч. Последнее слово осталось за севильцами, на 90-й минуте отличился Кике Салас.

Андалусийцы набрали семь очков и делят 11-е место, соперник с двумя баллами замыкает таблицу.

Протокол игры  
Севилья5:1Альмерия
(1:0) Эн-Несири Юссеф7'  
(2:0) Лукебакио Доди8'  
(3:0) Сусо Хесус38'  
(4:0) Ламела Эрик51'  
  71'Суарес Луис III (4:1)
(5:1) Салас Кике90'  
Нюланд ЭрьянНавас Хесус  70' 76' (Хуанлу Санчес ( 76') Баде ЛуакГудель НеманьяПедроса Адриа 84' (Салас Кике ( 84') Фернандо РежесСоу Джибрил 65' (Янузай Аднан ( 65') Сусо Хесус  84'Ламела Эрик  90'Лукебакио Доди 65' (Сумаре Бубакари ( 65') Эн-Несири Юссеф 84' (Мир Рафа ( 84')
Запасные: Дмитрович МаркоОкампос ЛукасРакитич ИванФлорес АльбертоРамос СерхиоГаттони ФедерикоХордан Хоан
Максимиану ЛуишПосо Алехандро 81' (Мендес Убулан ( 81') Монтес Сесар 64' (Каики Да Силва ( 64'  77') Гонсалес ЭдгарСентельес АлехандроАррибас Серхио 72' (Баптистао Лео ( 72') Лопи Дион 64' (Рамазани Ларжи ( 64') Баба Иддрису  86'Суарес Луис IIIКоне Ибраима 63' (Пуигмаль Арнау ( 63') Мелеро Гонсало
Запасные: Брандарис ХуанМартинес ФернардоЛазароАкиеме СерхиоЭмбарба АдрианМарко Милованович IМариньо Диего
26 сентября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Альмерия
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