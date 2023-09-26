«Севилья» смяла оборону «Альмерии», забив 5 мячей

Седьмой тур Ла Лиги открывали аутсайдеры. «Севилья» и «Альмерия», набравшие всего шесть очков на двоих. Несмотря на почти соседство соперников в таблице, сегодня борьбы фактически не было. На седьмой и восьмой минутах хозяева забили по голу. Луак Баде пробил в перекладину, и Юссеф Эн-Несири добавил мяч в сетку. А Доди Лукебакио выдал красивый сольный проход с метким ударом. На 38-й минуте счет стал разгромным после эффектного удара Хесуса Сусо. В начале второго тайма Эрик Ламела забил четвертый гол, не без помощи рикошета. Хесус Навас вскоре привез пенальти, и Луис Суарес отыграл один мяч. Последнее слово осталось за севильцами, на 90-й минуте отличился Кике Салас.

Андалусийцы набрали семь очков и делят 11-е место, соперник с двумя баллами замыкает таблицу.