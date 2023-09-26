Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне обсудит новый контракт с клубом.

Текущий договор аргентинского специалиста, напомним, истекает уже по окончании сезона. Как известно, руководство «матрасников» заинтересовано в продолжении сотрудничества с наставником, и в скором времени стороны обсудят ситуацию. По информации Marca, переговоры по новому соглашению Симеоне запланированы на октябрь.

53-летний рулевой занимает свою должность с конца 2011 года. В настоящий момент «Атлетико» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги с десятью набранными очками после пяти матчей.