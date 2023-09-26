«Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу «Мальорка» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Мальорка - Барселона
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Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат8'
|41'Рафинья Диас (1:1)
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия•Копете Хосе•Гонсалес Джованни•Маффео Пабло35' (Коста Хауме (35') •Санчес Антонио•Саму Кошта•Родригес Даниэль I•Мурики Ведат•Пратс Абдон
26 сентября.
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