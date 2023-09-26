Крайний защитник «Барселоны» Маркос Алонсо может сменить клубную прописку предстоящей зимой.

Как утверждает известный аккаунт в социальной сети Black, специализирующейся на новостях о «Барселоне», Алонсо может отправиться в аренду в январе. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико».

По данным источника, каталонский клуб готов расстаться с 32-летним испанцем, если «матрасники» взамен отпустят в аренду своего защитника Хави Галана.

В текущем сезоне Алонсо провел три матча в рамках чемпионата Испании, а Галан появился на поле только в двух поединках.