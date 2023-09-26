​Названы сроки восстановления Гюлера – он снова в лазарете «Реала»

Полузащитник Арда Гюлер только-только восстановился, как снова угодил в лазарет «Реала». Если в прошлый раз он травмировал колено, то на этот раз у турка выявили повреждение мышцы бедра.

Как сообщает Todofichaes, при самом лучшем сценарии Гюлер пропустит три недели. Не исключено, что на восстановление 18-летнему футболисту понадобится и больше времени. В любом случае, Гюлер не сыграет за «Реал» раньше октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что летом Арда Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче». Молодой полузащитник ещё не успел дебютировать за «сливочных».