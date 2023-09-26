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​Названы сроки восстановления Гюлера – он снова в лазарете «Реала»

26 Сентября 2023 • 17:33 Комментировать
Реал Мадрид
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Полузащитник Арда Гюлер только-только восстановился, как снова угодил в лазарет «Реала». Если в прошлый раз он травмировал колено, то на этот раз у турка выявили повреждение мышцы бедра.

Как сообщает Todofichaes, при самом лучшем сценарии Гюлер пропустит три недели. Не исключено, что на восстановление 18-летнему футболисту понадобится и больше времени. В любом случае, Гюлер не сыграет за «Реал» раньше октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что летом Арда Гюлер перебрался в «Реал» из «Фенербахче». Молодой полузащитник ещё не успел дебютировать за «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер
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