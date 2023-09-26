Захарян во второй раз подряд не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Ла Лиги

Завтра, 27 сентября, «Реал Сосьедад» на выезде сыграет с «Валенсией» в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Российский полузащитник сан-себастьянского клуба Арсен Захарян снова не сможет помочь своей команде, сообщает пресс-служба «Реал Сосьедада». Напомним, ранее 20-летний хавбек переболел коронавирусом, но 26 сентября вернулся к тренировкам.

Захарян пропустил игру шестого тура Ла Лиги против «Хетафе», в которой подопечные Иманоля Альгуасиля одержали победу со счетом 4:3.

Старт поединка «Валенсия» - «Реал Сосьедад» запланирован на 22:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.