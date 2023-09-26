Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Корреа повредил колено в результате подката Беллингема

26 Сентября 2023 • 16:25 Комментировать (1)
Осасуна
...
Атлетико М
1 3.60 X 3.50 2 2.12
28.09 22:30

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа получил травму колена в результате подката полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Об этом сообщает Carrusel Deportivo, ссылаясь на Cadena SER.

Напомним, что «Атлетико» и «Реал» пересекались в чемпионате Испании в воскресенье вечером. «Матрасники» отпраздновали победу в мадридском дерби на своём поле со счётом 3:1. Это поражение стало для команды Карло Анчелотти первым в сезоне 2023/2024.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 28 сентября – против «Осасуны» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

​Беллингема должны были удалить – так считают в «Атлетико»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Анхель Корреа Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОСАСУНА АТЛЕТИКО М
Реклама, fon.bet
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
26 Сентября 2023 в 17:41
да уж.....здоровья Корреа - Белингем как..... - не буду писать нехорошее слово сюда... - за такое надо красную и несколько матчей дисквы....Резко упал в моих глазах этот игрок...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.09.23 в 20:00
Севилья Севилья
Альмерия Альмерия
1.53 4.70 6.20
Видео
26.09.23 в 22:30
Мальорка Мальорка
Барселона Барселона
5.20 4.00 1.71
Видео
27.09.23 в 20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе Хетафе
1.83 3.45 5.20
Видео
27.09.23 в 20:00
Вильярреал Вильярреал
Жирона Жирона
1.61 4.50 5.40
Видео
27.09.23 в 20:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
1.32 6.40 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Сентября
17:33 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Гюлера – он снова в лазарете «Реала»
17:27 · Испания. Ла Лига
Захарян во второй раз подряд не попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч Ла Лиги
16:25 · Испания. Ла Лига
Корреа повредил колено в результате подката Беллингема 1
15:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Я не говорю Винисиусу и Родриго, где им играть»
15:58 · Испания. Ла Лига
Захарян вернулся к тренировкам после перенесённого коронавируса
15:52 · Испания. Ла Лига
​Хавбек «Реала» Гюлер снова травмирован 1
15:42 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти не имеет претензий к Кепе
15:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о новой системе «Реала»
14:58 · Англия. Чемпионшип
​«Барселона» нашла усиление в Англии
14:51 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Нам нужно отреагировать на поражение в дерби»
14:48 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, как реагирует на критику
14:37 · Испания. Ла Лига
​Винисиус возвращается: Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в «Реале»
14:33 · Испания. Ла Лига
​У Анчелотти спросили, может ли он продлить контракт с «Реалом»
14:27 · Германия. Бундеслига
​Анчелотти пожелал Хаби Алонсо возглавить «Реал»
12:46 · Англия. Премьер-лига
Звёздный игрок «Реала» может перейти в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем