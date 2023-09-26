Корреа повредил колено в результате подката Беллингема

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа получил травму колена в результате подката полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Об этом сообщает Carrusel Deportivo, ссылаясь на Cadena SER.

Напомним, что «Атлетико» и «Реал» пересекались в чемпионате Испании в воскресенье вечером. «Матрасники» отпраздновали победу в мадридском дерби на своём поле со счётом 3:1. Это поражение стало для команды Карло Анчелотти первым в сезоне 2023/2024.

Ближайший матч чемпионата Испании «Атлетико» проведёт 28 сентября – против «Осасуны» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

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