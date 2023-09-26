Анчелотти: «Я не говорю Винисиусу и Родриго, где им играть»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в новой системе не привязывает Винисиуса Жуниора и Родриго к определённым позициям в атаке. Об этом итальянский специалист сообщил на вторничной пресс-конференции.

«Родриго и Винисиус? Я не говорю им, где играть, когда мяч находится у их партнёров по команде. Я оставляю их свободными, всё зависит от их качеств», - сказал Анчелотти журналистам.

Также Карло Анчелотти высказался о новой системе, которую использует «Реал» в нынешнем сезоне.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Команды сыграют в среду, 27 сентября.