Захарян вернулся к тренировкам после перенесённого коронавируса

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе испанской команды после перенесённого коронавируса.

«Арсен сегодня работал с командой, и мы ожидаем, что он будет готов к субботнему матчу против «Атлетика» из Бильбао», - приводит слова пресс-службы «Реал Сосьедада» Sport24.

Напомним, что россиянин пропустил матча шестого тура Ла Лиги против «Хетафе» (4:3).

Поединок между «Реал Сосьедадом» и «Атлетиком» из Бильбао состоится в субботу, 30 сентября. Свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.