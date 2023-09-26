​Хавбек «Реала» Гюлер снова травмирован

В летнее трансферное окно состав «Реала» пополнил талантливый полузащитник Арда Гюлер. Впрочем, он до сих пор не дебютировал за мадридский гранд, поскольку ещё в конце июля получил травму колена.

Во вторник Карло Анчелотти порадовал фанатов «Реала», сказав, что 18-летний Арда Гюлер восстановился и готов играть. Впрочем, теперь пресс-служба «сливочных» сообщает о новой травме у игрока. Обследование выявило у Гюлера повреждение левой прямой мышцы бедра. Сколько теперь времени пропустит турок, не уточняется.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт 27 сентября – против «Лас-Пальмаса».