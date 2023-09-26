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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти не имеет претензий к Кепе

26 Сентября 2023 • 15:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Лас-Пальмас
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27.09 20:00

Из-за серьёзной травмы Тибо Куртуа «Реалу» летом пришлось срочно выходить на трансферный рынок в поиске вратаря. Мадридский гранд в итоге арендовал у «Челси» Кепу Аррисабалагу. У рулевого «сливочных» Карло Анчелотти нет претензий к голкиперу после поражения в дерби против «Атлетико» со счётом 1:3.

«Мы полностью верим в Кепу. Он очень хороший вратарь. Мы не любим винить кого-то после неудач, он мало что мог сделать в трёх голах, которые забивал нам «Атлетико», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Ближайший матч Ла Лиги «Реал» проведёт в среду, 27 сентября, - против «Лас-Пальмаса» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага
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