Анчелотти высказался о новой системе «Реала»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу новой системы, которую он использует.

«Я знаю, что мне нужно делать, и игроки знают, что они должны делать. Мы знаем, что эта новая система не идеальна. Но эта система позволяет нам прессинговать и играть с большей энергией. Полузащитникам приходится бегать больше, чтобы помогать обороне.

Модрич и Кроос в новой системе? Они могут играть в любой системе. У них такие качества и опыт, что они способны играть всегда и везде.

Позиция Модрича в игре с «Атлетико»? Он без проблем может играть в качестве «десятки». В прошлом он делал это много раз», - сказал Анчелотти журналистам.