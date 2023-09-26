​Анчелотти: «Нам нужно отреагировать на поражение в дерби»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался перед домашним матчем против «Лас-Пальмаса» в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

Напомним, что прошлый матч Ла Лиги против «Атлетико» «Реал» проиграл со счётом 1:3. Теперь Анчелотти ожидает от своей команды реакции.

«Лас-Пальмас» играет очень хорошо, им нравится владеть мячом. Мы должны быть готовы к завтрашнему матчу, и мы должны отреагировать на поражение в дерби», - сказал Анчелотти на вторничной пресс-конференции.

Матч между «Реалом» и «Лас-Пальмасом» стартует 27 сентября в 20:00 по московскому времени.