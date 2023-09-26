​Винисиус возвращается: Анчелотти рассказал о кадровой ситуации в «Реале»

В среду вечером «Реал» проведёт домашний матч против «Лас-Пальмаса» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти дал комментарий по поводу кадровой ситуации.

«Все футболисты готовы. Винисиус Жуниор, Арда Гюлер и Даниэль Карвахаль вернулись в строй и готовы играть. Но я должен оценить, сколько времени каждый из них готов провести на поле завтра.

Гюлер? Он в порядке, он готов. Ему не хватает игрового ритма, и ему нужно адаптироваться к нашей игре. Но это нормально. Он – огромный талант», - сказал Анчелотти на пресс-конференции во вторник.