​У Анчелотти спросили, может ли он продлить контракт с «Реалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти получил вопрос о том, может ли он продлить контракт.

Действующее трудовое соглашение связывает Анчелотти с «Реалом» до конца сезона 2023/2024. Ожидается, что следующим летом итальянец примет сборную Бразилии.

«Могу ли я продлить контракт с «Реалом»? Все знают, что я счастлив здесь, но сейчас это неважно. Мы поговорим о будущем, время ещё есть», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Также Анчелотти в ходе общения с журналистами прокомментировал информацию о том, что его в «Реале» может заменить Хаби Алонсо, под руководством которого сезон хорошо начал «Байер».