Ивуарийский защитник Усман Диоманде, правами на которого владеет лиссабонский «Спортинг», может переехать в испанский топ-клуб. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

В услугах 19-летнего африканского футболиста заинтересован мадридский «Реал», который подыскивает нового игрока в центр обороны из-за травмы Эдера Милитао. «Сливочные» планируют подписать Усмана в январское трансферное окно. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диоманде в десять миллионов евро, его контракт со «львами» истекает летом 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии защитник сыграл шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.