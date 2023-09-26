Экс-игрок «Атлетико» Футре: «Я не хотел видеть Фелиша в «Барселоне»

Бывший футболист мадридского «Атлетико» Паулу Футре высказался касательно трансфера нападающего Жоау Фелиша в каталонскую «Барселону».

«Страшно представить, если вдруг «Барселона» выиграет в каком-то финале у «Атлетико» благодаря голу Фелиша. Мне не хотелось видеть его в составе «сине-гранатовых» по двум причинам. Первая – он остался в Ла Лиге. Вторая – Симеоне начинают уничтожать каждый раз, когда он добивается хороших результатов», - цитирует Футре Mundo Deportivo.

«Барса» арендовала Фелиша до конца сезона. Португалец сыграл за каталонцев четыре матча, забил три мяча и сделал два ассиста.