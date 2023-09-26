​Marca назвала главную проблему мадридского «Реала»

В воскресенье мадридский «Реал» проиграл в принципиальном дерби мадридскому «Атлетико», причем команда пропустила в начале игры - и такое случилось уже в четвертый раз в едва начавшемся сезоне.

Издание Marca считает, что дебюты матчей становятся серьезной проблемой для команды Анчелотти, призывая итальянского наставника срочно принять меры по этой проблеме. Также издание отмечает проблемы с мотивацией игроков - именно они, уверены журналисты, мешают «Реалу» больше всего и приводят к таким неудачным дебютам.

Уже завтра, в среду, «Реал» сыграет свой очередной матч в чемпионате - против «Лас-Пальмаса».