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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Marca назвала главную проблему мадридского «Реала»

26 Сентября 2023 • 11:36 Комментировать (3)
Атлетико М
3:1
Реал Мадрид
окончен

В воскресенье мадридский «Реал» проиграл в принципиальном дерби мадридскому «Атлетико», причем команда пропустила в начале игры - и такое случилось уже в четвертый раз в едва начавшемся сезоне.

Издание Marca считает, что дебюты матчей становятся серьезной проблемой для команды Анчелотти, призывая итальянского наставника срочно принять меры по этой проблеме. Также издание отмечает проблемы с мотивацией игроков - именно они, уверены журналисты, мешают «Реалу» больше всего и приводят к таким неудачным дебютам.

Уже завтра, в среду, «Реал» сыграет свой очередной матч в чемпионате - против «Лас-Пальмаса».


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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Ceroki
26 Сентября 2023 в 12:03
Проблема Реала это решение выигрывать здесь и сейчас , покупая непонятных ,, звезд ,, типа Бейлов , Азаров , академия давно не функционирует ,одни легионеры плюс большой разрыв в опыте либо старички , либо салабоны . Ну и устаревший давно футбол агронома , результат есть и лч и ла лига но уж очень унылый футбол , вроде и молодежи много талантливой но играют без задора . Очень жду перемен , но единственное на чем зациклился хорек это губошлеп мбапа , сто пудово уверен что его приход лишь угробит реал .
Sergey999
26 Сентября 2023 в 12:15
Все по делу написал, единственное не согласен по поводу Бейла, первые сезоны он провел на топ уровне. По молодежи есть переспективные, но почему то они их не тянут.
Sergey999
26 Сентября 2023 в 12:16
И по Мбаппе в точку. Слишком озаботились им.
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