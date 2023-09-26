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Юмтити — о периоде своей карьеры в «Барселоне»: «Я пережил очень трудные моменты»

26 Сентября 2023 • 11:29 Комментировать
Гавр
...
Лилль
01.10 16:00

Защитник «Лилля» Самуэль Юмтити, ранее выступавший за «Барселону», рассказал о периоде своей карьеры в испанском клубе.

Напомним, что в своём последнем сезоне в Испании французский футболист провёл за «Барселону» лишь один матч.

«Я пережил очень трудные моменты. Но теперь это позади. Я много работал над этим, потому что во мне было много обид, и это не позволяло мне двигаться вперёд», — цитирует Юмтити L'Equipe.

Юмтити выступал за «Барселону» с 2016 по 2023 год. В общей сложности в составе «сине-гранатовых» защитник провёл 133 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
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