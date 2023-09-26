Тебас высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал комментарий касательно борьбы за золотые медали в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Непростой вопрос. Я являюсь болельщиком мадридского «Реала». Хотел бы, чтобы чемпион набрал не меньше 90 баллов. Раньше Ла Лига была более конкурентной. Нужно было набрать много очков, чтобы выиграть титул», - передает слова Хавьера газета Marca.

После шести туров нынешнего сезона чемпионата Испании на первом месте располагается каталонская «Барселона». Второй идет «Жирона», а тройку лидеров замыкает мадридский «Реал».