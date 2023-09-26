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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тебас высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге

26 Сентября 2023 • 11:28 Комментировать

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас дал комментарий касательно борьбы за золотые медали в нынешнем розыгрыше чемпионата страны.

«Непростой вопрос. Я являюсь болельщиком мадридского «Реала». Хотел бы, чтобы чемпион набрал не меньше 90 баллов. Раньше Ла Лига была более конкурентной. Нужно было набрать много очков, чтобы выиграть титул», - передает слова Хавьера газета Marca.

После шести туров нынешнего сезона чемпионата Испании на первом месте располагается каталонская «Барселона». Второй идет «Жирона», а тройку лидеров замыкает мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Хавьер Тебас
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