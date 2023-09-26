«Реал Сосьедад» не будет препятствовать выступлениям Захаряна за сборную России

«Реал Сосьедад» не станет препятствовать выступлениям полузащитника Арсена Захаряна за сборную России, сообщает пресс-служба испанского клуба.

«Если в паузу на матчи национальных сборных Арсен Захарян понадобится сборной России и его вызовут в национальную команду, то «Реал Сосьедад» не будет этому препятствовать», — цитирует пресс-службу Sport24.

Напомним, Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» минувшим летом из «Динамо» за 13 миллионов евро. В футболке испанского клуба 20-летний полузащитник успел провести три матча, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось.