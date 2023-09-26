Тебас высказался о конфликте с президентом «Реала» Пересом

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, возможно ли его примирение с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

«Наладить отношения с Пересом? У нас разные взгляды на то, каким должен быть европейский футбол. Мы не можем прийти к соглашению, поскольку неприемлемо, чтобы большие клубы решали, каким будет распределение денег», - передает слова руководителя Madrid Universal.

Летом 2021 года «королевский» клуб подал в суд на Тебаса за препятствие созданию Суперлиги УЕФА.

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